Il re del brodetto? È lo chef bergamasco Giuseppe Bizioli, trionfo alla gara nazionale

Abita da anni in Liguria, a Camogli, ma ama definirsi bergamasco il vincitore del «Brodetto Fest», storica competizione tra cuochi che si è svolta lo scorso weekend a Fano, nelle Marche. Giuseppe Bizioli, cinquantenne originario di Villa d’Ogna, lavora da un paio d’anni al ristorante Da O Vittorio di Recco (nel Genovese), famoso per la sua focaccia al formaggio. Nonostante si sia trasferito in Liguria per amore, il legame con Bergamo è sempre forte: «I miei tre figli sono tutti atalantini» tiene a precisare.