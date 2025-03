Il Volley Alzano annulla la gara. Questa sera la veglia per Andrea a Vertova

La pallavolo, l’oratorio, la vita pubblica, l’affetto dei famigliari. Sono gli ingredienti per una vita di momenti felici, una vita terminata troppo presto. Lo è sempre quando a mettere la parola fine è la strada, ma quando si hanno 28 anni, come Andrea Verzeroli, che a metà aprile ne avrebbe compiuti 29, viene da pensare che non si è ancora vissuto abbastanza.

Andrea Verzeroli, aveva 28 anni Sabato 8 marzo sono stati numerosi gli amici e i conoscenti che hanno visitato la salma, un via vai di gente in via Monsignor Zenone Testa per la camera ardente allestita nell’abitazione della famiglia, tra Vertova e Colzate. In quest’ultimo paese è cresciuto e ha sempre dato tutto se stesso. Infatti era stato nel consiglio comunale colzatese nel quinquennio 2019-2024 e aveva provato a riconfermarsi lo scorso anno entrando nella lista dell’attuale sindaco Gian Lorenzo Spinelli e, anche se non è stato eletto, tutti si ricordano del suo ruolo nella comunità.

«Un ragazzo disponibile»

Non solo proseguiva con l’associazionismo, ma lavorava in un’altra amministrazione, quella di Vertova, come dipendente nell’ufficio Protocollo. «Proprio negli ultimi giorni – riferisce Chiara Tisat, vice sindaca di Vertova, tra i tanti amministratori della zona in visita alla salma – stava aiutando la nuova agente di polizia locale, da poco entrata nel nostro organico, ad ambientarsi. Lo ricordo come un ragazzo disponibile e con cui era piacevole scambiare due battute».

La passione per la pallavolo

E poi la pallavolo, grande passione del 28enne che tutti i visitanti citano: «Quando abbiamo avuto la triste notizia – riportano due compagni di squadra all’Alzano Volley, ultima squadra frequentata da Andrea – non avevamo parole, abbiamo annullato la partita del weekend per essere qui. Perdiamo un laterale molto forte, ma soprattutto un amico».

Non solo appassionato ma anche talentuoso, Verzeroli giocò anche in Serie D «dopo tanti anni trascorsi con noi sin dalle giovanili – aggiungono gli amici della Pallavolo Valgandino, tra cui l’ex direttore sportivo Aldo Bernardi – e qualche volta aiutava pure ad allenare».