Incendio al ristorante la Pergola a Rovetta: nessun ferito

Incendio nella tarda mattinata di sabato 16 novembre alla pizzeria Antica Pergola di Rovetta: fiamme e fumo si sono levate intorno a mezzogiorno dal retro del noto ristorante della frazione di San Lorenzo. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco che hanno arginato l’incendio e messo in sicurezza il locale. Ancora sconosciute le cause dell’incendio e l’entità dei danni. Fortunatamente non si registrano feriti. Seguono aggiornamenti.