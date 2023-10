Incidente ad Albino e restringimento di carreggiata a Pontesecco: mattinata di code

Un incidente si è verificato nella mattinata di giovedì 5 ottobre verso le 8 sulla superstrada della Val Seriana all’altezza dell’uscita Cene Sud, in territorio di Albino. Sul posto sono accorse in codice rosso un’ambulanza della Croce Rossa di Alzano e un’auto medica da Bergamo. Coinvolto un motociclista di 18 anni che è stato trasportato in ospedale: non è grave.