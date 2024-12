Incidente in galleria a Lovere, tre feriti e traffico in tilt

Brutto incidente nel pomeriggio di sabato 14 dicembre in galleria a Lovere due auto, un’Opel Corsa guidata da una 19enne e un’Audi con a bordo un uomo di 43 anni e una ragazza di 21. I tre si sono feriti non in modo grave, ma sono stati trasportati in ospedale a Esine e Lovere in codice giallo.