Investito dalla sua stessa auto, muore 73enne a Vertova

Investito dalla sua stessa auto, parcheggiata su una strada in pendenza. Il tragico incidente a Vertova intorno alle 13 di giovedì 11 aprile: in via Monte Cavlera è morto un uomo di 73 anni, pensionato.

L’uomo era solito recarsi in un terreno di sua proprietà sopra l’abitato di Vertova. Anche nella mattinata si trovava in quella zona per sistemare della legna. Non vedendolo rientrare a casa, e non essendo raggiungibile al telefono, la figlia allarmata si è recata sul posto e lo ha trovato incastrato sotto la sua macchina, travolto dalla sua Fiat Doblò. Stando ad una prima ricostruzione, pare cheil 73enne avesse parcheggiato l’auto in pendenza ma senza inserire il freno a mano.