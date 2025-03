La banda del botto colpisce ancora: boato nella notte a Nembro, altro bancomat assaltato

Cariche di materiale esplosivo per sventrare i bancomat ed arraffare le banconote contenute all’interno, prima di dileguarsi sfruttando il favore del buio. La banda del botto è entrata nuovamente in azione nella Bergamasca. E nella notte tra venerdì 28 febbraio e sabato primo marzo ha messo a segno un raid a Nembro, assaltando la filiale della Banca Popolare di Sondrio nella centrale piazza Umberto I, a poca distanza dalla chiesa di San Martino. Si tratta del decimo colpo del 2025 nella Bergamasca, il primo dopo il vertice in Prefettura dello scorso 12 febbraio.