La capanna dei minatori diventata rifugio compie trent’anni all’ombra dei Campelli

Visini, la moglie Carla e il figlio Angelo nella cartolina di commemorazione dei 30 anni del rifugio Cimon della Bagozza

Dice Silvio, 72 anni: «Da giovane sognavo di poter vivere e lavorare in montagna, a Schilpario, paese che mi ha dato i natali. Nel frattempo frequentavo assiduamente i monti. Nel 1982 la svolta, quando sono riuscito ad acquistare dalla Falk la baita , ora rifugio, dove vivevano i minatori che estraevano siderite dalla miniera di Cima Al Bosco».Nel 1993 la decisione. «D’accordo con Carla – dice ancora Silvio – ho lasciato il lavoro, non senza preoccupazioni e, nella baita acquistata , ho aperto il rifugio che abbiamo chiamato “Cimon della Bagozza“. Sorge infatti proprio al cospetto della montagna così chiamata, famosa per il suo vertiginoso spigolo Ovest, salito per la prima volta dal noto alpinista Riccardo Cassin. Silvio oltre all’apertura del rifugio ha anche fondato il gruppo alpinistico «Cimon della Bagozza», di cui oggi fanno parte circa duemila soci. Il rifugio , molto frequentato in ogni stagione dell’anno, è dotato di sala da pranzo, cucina, dormitorio con 40 posti letto, servizi igienici e, come frigorifero, utilizza l’imbocco della miniera che è adiacente alla cucina. I cibi vengono in buona parte cotti sulla stufa costruita dai minatori 112 anni fa.