La grinta di Davide: conquista il Rosa con una gamba sola

Da quanto nel 2011, mentre aveva solo 17 anni, gli fu amputata la gamba sinistra a seguito di un grave incidente in moto, Davide ha imparato a non mollare mai, e questa sfida è stata una delle tante che, con tenacia, ha dovuto superare vincendo le sue paure e le difficoltà. «Oggi quando stavo raggiungendo l’obiettivo, qualche lacrima dentro di me l’ho versata – ha confidato Davide, 29 anni di Colere, una grande forza interiore e determinazione –. Ero preoccupato perché se la discesa sulla neve non mi spaventa, per me era la prima salita con la neve e i ramponi sulle mie “stampelle” (le speciali Tompoma) e sullo scarpone. Partire subito con il botto con una grande sfida un po’ mi spaventava. Dopo tanto timore, quindi, la consapevolezza di aver realizzato il mio obiettivo mi ha fatto scaricare tutta la tensione accumulata e mi sono liberato. Una bella emozione, tanta energia».