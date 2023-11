La tragedia diventi una storia di tutti

In queste settimane queste pagine, e insieme il nostro sito web e i canali social, ripercorreranno la storia e la memoria del disastro del Gleno. Per allargarne la «base», perché dopo 100 anni quel dolore sia più condiviso, perché si riesca ancor di più a capire cosa è stato quel disastro per la gente, per le famiglie, per le comunità. E in fondo per tutti. Perché la condivisione vada anche oltre l’occasione del centesimo anniversario, perché di Gleno si riesca finalmente a parlare anche oltre i nostri confini. Non si tratta di giocarsi un derby dei disastri col Vajont: si tratta semplicemente bussare alla porta della storia del Paese, purtroppo segnata da troppe tragedie. I morti non si «pesano», e là dove qualcuno muore per colpa o dolo occorre ricordare, spiegare, trasformare la memoria in storia per cavare, persino da una tragedia, qualcosa di utile.