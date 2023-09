Libri e trasporti gratis, a Vilminore di Scalve per gli studenti la scuola costa zero

Dal primo anno di scuola dell’infanzia fino al secondo anno di superiori, gli studenti di Vilminor e frequentano la scuola quasi a costo zero. Il Comune da qualche anno garantisce infatti due servizi gratuiti per tutti gli anni della scuola dell’obbligo: il trasporto scolastico e la fornitura dei libri di testo.

«Come avevamo dichiarato in campagna elettorale la scuola è una priorità per la nostra Amministrazione – sottolinea il sindaco Pietro Orrù –. La dimensione territoriale di Vilminore rende necessario garantire il trasporto per andare incontro a chi abita nelle frazioni: tutti devono avere gli stessi diritti». Vilminore ha innanzitutto una scuola dell’infanzia comunale nella frazione di Bueggio e una paritaria nel centro del paese. Ciascuna di esse è frequentata mediamente da una ventina di bambini. « Abbiamo scelto di mantenere l’asilo comunale a Bueggio – spiega il sindaco –. Sarebbe stato più semplice chiuderlo e spostarlo in centro, ma abbiamo voluto che rimanesse in questa frazione ».

Gratuità anche per elementari e medie

La primaria e la secondaria di primo grado hanno sede, invece, in un unico edificio nel centro di Vilminore. Rispetto alle altre scuole della valle, le elementari qui offrono il servizio del tempo pieno con la mensa, e per questo attraggono famiglie anche dai paesi confinanti. A pochi passi di distanza c’è anche il biennio dell’istituto tecnico tecnologico ed economico. Nato agli inizi del Duemila, il biennio garantisce ai ragazzi della valle di frequentare vicino a casa almeno i primi due anni delle superiori. Oltre al vantaggio di ridurre drasticamente il tempo del viaggio in autobus, rispetto a chi va a Clusone o Darfo, tutti i ragazzi della Valle di Scalve che frequentano qui i primi anni di superiori godono anche della gratuità di libri e trasporto. «L’investimento per i quattro Comuni è di circa 25mila euro all’anno, che vengono coperti dalla Comunità montana». Ma a Vilminore il vantaggio di libri e trasporto a costo zero c’è anche per elementari e medie.