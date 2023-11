L’onda delle fiaccole è scesa ai piedi della diga spezzata

Oltre cento fiaccole accese tra i due tronconi della diga che ancora resistono all’ingresso della Valle del Gleno . Oltre cento persone che, in silenzio e rivolte con lo sguardo verso Bueggio – il paese che si trova proprio ai piedi della diga spezzata nel 1923 – ascoltano in silenzio la lettura delle testimonianze di chi, il primo dicembre di cent’anni fa, scampò alla morte quasi per caso. Sono le parole di chi vide il campanile di Bueggio prima galleggiare sull’acqua, spostandosi da dove era stato costruito, e poi, improvvisamente, scomparire.

Dopo aver raggiunto i ruderi della diga, ognuno con il proprio passo, grandi e bambini si sono raccolti in preghiera tra i due tronconi della diga ancora in piedi, per ascoltare in silenzio le testimonianze dei sopravvissuti. Poi, un serpentone luminoso e silenzioso di persone si è snodato lungo il sentiero che dalla diga scende fino al ponte di Bueggio, dove i partecipanti alla fiaccolata hanno raggiunto altre cinquanta persone che attendevano, silenziose, l’arrivo della croce per un momento di raccoglimento. Qui, prima della deposizione di un mazzo di fiori bianchi a ricordo delle vittime, la lettura di altre testimonianze: le parole degli abitanti di Dezzo, scappati all’onda di acqua e fango correndo nei boschi con negli occhi la distruzione di tutto ciò che fino a quel momento avevano conosciuto. E poi di nuovo, tutti insieme, in cammino fino alla chiesa di Bueggio, dove rimangono ancora oggi gli oggetti del «vecchio» paese che sono sopravvissuti al Gleno: il frammento di una campana della chiesa e la statua della Madonna.