Malore durante la manutenzione di una cisterna: soccorsi due operai

Nella tarda mattinata di sabato 29 giugno, nella zona del monte Alino, sopra l’abitato di Parre, è stato richiesto l’intervento dei soccorsi. Attorno alle 10,50 è scattato l’allarme per due operai al lavoro in una cisterna: sembra stessero pulendo l’interno, quando uno dei due ha accusato un malore. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce blu di Gromo, l’elisoccorso alzatosi in volo da Bergamo, i militari del Comando compagnia carabinieri di Clusone, i Vigili del fuoco da Clusone e Bergamo con anche i nuclei speciali Saf e Nbcr, oltre ad una squadra del Soccorso alpino da Clusone. Presenti anche i tecnici di Ats Bergamo per i rilievi. I due uomini sono stati estratti dalla cisterna e solo uno di loro, un operaio classe 1973 residente a Bergamo, è stato affidato alle cure dei sanitari. Ora si trova all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è giunto in codice rosso.