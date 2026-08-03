Malore sul sentiero: muore in montagna Gianfranco Schiavi, papà del consigliere regionale Michele

Tragedia sul monte Guglielmo, in provincia di Brescia, per una famiglia di Onore che domenica 2 agosto nel pomeriggio stava compiendo un’escursione: a causa di un malore improvviso mentre era in compagnia della moglie, ha perso la vita Gianfranco Schiavi, 57 anni, camionista. Era il papà del consigliere regionale Michele Schiavi, esponente di Fratelli d’Italia, e di altre due figlie, Stefania e Valeria.

Nulla lasciava presagire a quello che sarebbe avvenuto intorno alle 14. Schiavi e la moglie Ornella Brasi, di un anno più giovane, avevano scelto di raggiungere il rifugio Almici, 1.865 metri di altitudine. Il 57enne a un certo punto avrebbe detto di essere in affanno e di doversi fermare. La situazione è però presto degenerata ed è stato chiesto aiuto al vicino rifugio.L’allarme è scattato che non erano ancora le 14,10: allertata la squadra di Breno del Soccorso alpino, indicandole per l’intervento la strada di Gasso, in territorio di Zone, ma a salire al rifugio Almici è stato l’equipaggio dell’eliambulanza di Como.