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Cronaca / Valle Seriana Lunedì 03 Agosto 2026

Malore sul sentiero: muore in montagna Gianfranco Schiavi, papà del consigliere regionale Michele

LA TRAGEDIA. Impegnato in un’escursione sul Monte Guglielmo nel Bresciano il 57enne, di Onore, era con la moglie.

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Paolo Confalonieri
Paolo Confalonieri

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Malore sul sentiero: muore in montagna Gianfranco Schiavi, papà del consigliere regionale Michele
Gianfranco Schiavi, 57 anni, colto da malore durante un’escursione in montagna nel Bresciano

Tragedia sul monte Guglielmo, in provincia di Brescia, per una famiglia di Onore che domenica 2 agosto nel pomeriggio stava compiendo un’escursione: a causa di un malore improvviso mentre era in compagnia della moglie, ha perso la vita Gianfranco Schiavi, 57 anni, camionista. Era il papà del consigliere regionale Michele Schiavi, esponente di Fratelli d’Italia, e di altre due figlie, Stefania e Valeria.

Nulla lasciava presagire a quello che sarebbe avvenuto intorno alle 14. Schiavi e la moglie Ornella Brasi, di un anno più giovane, avevano scelto di raggiungere il rifugio Almici, 1.865 metri di altitudine. Il 57enne a un certo punto avrebbe detto di essere in affanno e di doversi fermare. La situazione è però presto degenerata ed è stato chiesto aiuto al vicino rifugio.L’allarme è scattato che non erano ancora le 14,10: allertata la squadra di Breno del Soccorso alpino, indicandole per l’intervento la strada di Gasso, in territorio di Zone, ma a salire al rifugio Almici è stato l’equipaggio dell’eliambulanza di Como.

Anche l’equipe si è accorta subito della gravità della situazione. Gianfranco Schiavi è stato portato in codice rosso all’ospedale Poliambulanza di Brescia. Nonostante i tentativi di rianimazione, i medici del pronto soccorso si sono dovuti arrendere. La moglie e i figli hanno acconsentito per il prelievo delle cornee e dopo l’intervento la salma farà ritorno nell’abitazione di Onore, pare oggi pomeriggio. Profondo il cordoglio in tutta la comunità. Cordoglio che ha presto valicato i confini di Onore.

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