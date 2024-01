Maltempo in arrivo, annullata la Minimarcia di Selvibno

Gli organizzatori - Amici di Berto e Selvino Sport - hanno deciso di annullare la popolare manifestazione alla luce delle previsioni di maltempo. Coloro che si erano iscritti in questi giorni potranno ritirare la lanterna led e la calza della Befana all’Immobiliare Umile in corso Monte Rosa .

Il pass di iscrizione potrà essere conservato per ricevere una sorpresa all’iscrizione alla prossima Minimarcia. Che, è già stato annunciato, si terrà il 17 e 18 febbraio, in occasione del Carnevale ambrosiano. L’appuntamento sarà con la quinta edizione della Minimarcia di Carnevale, con il concorso per maschere, gruppi e carri allegorici più belli. Informazioni e aggiornamenti sulla pagina Facebook della Minimarcia di Selvino.