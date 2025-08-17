Burger button
Cronaca / Valle Seriana
Domenica 17 Agosto 2025

Minimarcia di Selvino, edizione da record: in 10 mila tra palloncini e colori - Foto e video

L’EDIZIONE 43. Almeno 1.100 bambini iscritti: grande festa domenica 17 agosto sull’Altopiano.

Francesco Ferrari
Francesco Ferrari

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La Minimarcia di Berto il Castoro a Selvino: almeno 10 mila partecipanti secondo gli organizzatori
La Minimarcia di Berto il Castoro a Selvino: almeno 10 mila partecipanti secondo gli organizzatori

Edizione da record per la Minimarcia di Berto il Castoro , evento iconico dell’estate di Selvino. Sono stati circa 1.100 i bambini iscritti, con il sold out raggiunto già nei giorni scorsi e le iscrizioni chiuse in anticipo. Secondo gli organizzatori, sono circa 10mila le persone presenti domenica 17 agosto nella fiumana che si è messa in cammino per le vie del paese.

Un’edizione dedicata agli Alpini
Un’edizione dedicata agli Alpini
Un fiume di persone in marcia a Selvino
Un fiume di persone in marcia a Selvino

La 43esima edizione dell’iniziativa è stata dedicata quest’anno al tema degli Alpini, in vista dell’ adunata sezionale di settembre che si svolgerà proprio sull’Altopiano. Non potevano mancare palloncini e bandiere tricolori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco Ferrari