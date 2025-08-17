Minimarcia di Selvino, edizione da record: in 10 mila tra palloncini e colori - Foto e video

Edizione da record per la Minimarcia di Berto il Castoro , evento iconico dell’estate di Selvino. Sono stati circa 1.100 i bambini iscritti, con il sold out raggiunto già nei giorni scorsi e le iscrizioni chiuse in anticipo. Secondo gli organizzatori, sono circa 10mila le persone presenti domenica 17 agosto nella fiumana che si è messa in cammino per le vie del paese.