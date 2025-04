Morto carbonizzato nell’auto: identificato un uomo di 60 anni di Clusone. Strada riaperta - Foto e video

E’ stato identificato il cadavere carbonizzato nell’auto trovata a Clusone, lungo la strada statale per Lovere intorno alle 3 del mattino di lunedì 7 aprile. Si tratta di un uomo di 60 anni residente a Clusone.

Strada chiusa fino alle 15.15

La strada è rimasta chiusa fino alle 15.15: nel primo pomeriggio è stata rimossa l’auto completamente carbonizzata e bonificata la strada.

Per chi viene da Lovere e vuole raggiungere Clusone il traffico è stato deviato verso San Lorenzo di Rovetta e poi, dalla rotonda che porta a Castione della Presolana, il rientro verso Clusone. Anche per chi proveniva da Clusone all’altezza della rotonda di via Brescia è stato deviato verso Rovetta lungo la 671 e poteva proseguire verso la frazione di San Lorenzo.