Muore mentre fa il bagno a Cene: perde la vita 57enne di Premolo

Tragico incidente a Cene nel pomeriggio di Ferragosto: un uomo di 57 anni è morto mentre stava facendo il bagno nel fiume Serio nei pressi del ponte, vicino al ristorante Zio Bruno, in via Al Serio. Qui nel fiume ci sono delle anse, come delle vere e proprie vasche artificiali, dove in molti fanno il bagno. In una di queste conche, della profondità di 3 metri, l’uomo è morto annegato.