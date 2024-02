Nembro, donna dà fuoco al marito e scappa

Ancora un marito aggredito dalla moglie. A pochi giorni di distanza dal delitto di Martinengo – vittima Diego Rota, di cui ieri sono stati celebrati i funerali – venerdì sera, 2 febbraio, è arrivata notizia di un uomo che è stato gravemente ferito con il fuoco a Nembro, in un appartamento di via Garibaldi, riportando ustioni sul 30 per cento del corpo.

La coppia ha una figlia di due anni, che, stando alle prime informazioni, fortunatamente non sarebbe stata coinvolta nel fatto e starebbe bene. Da quanto è stato possibile apprendere, il contesto in cui vive la famiglia sarebbe piuttosto degradato. Sul posto, oltre all’ambulanza del 118 e ai carabinieri, è intervenuta anche una squadra dei Vigili del fuoco di Bergamo, che ha messo in sicurezza l’appartamento dove si è consumata l’aggressione. I contorni dell’episodio sono ancora tutti da definire. L’ustionato, dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasferito in ospedale. Una volta rintracciata, la donna, è stata riportata nella sua abitazione ed è rimasta a disposizione dei carabinieri.