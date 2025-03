Paracadutista cade per 50 metri nella zona della cima Parè: in ospedale con l’elisoccorso

Incidente in Val Seriana, nella zona della cima Parè, dove un paracudista è caduto per circa 50 metri dopo esser stato costretto ad aprire il paracadute d’emergenza.

L’uomo è stato trovato seduto a terra lungo un sentiero da un escursionista, che ha allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino, che lo hanno affidato alle cure del personale del 118, arrivato con l’elisoccorso decollato da Sondrio. Il paracadutista, un 38enne bergamasco, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con vari traumi al volto e non è in pericolo di vita.