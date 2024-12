Rapina, furto e spaccio: in comunità tre ragazzi tra i 14 e i 15 anni

I Carabinieri di Clusone, nella mattinata del 21 dicembre, hanno eseguito tre misure cautelari nei confronti di tre minori ritenuti responsabili di gravi reati, tra cui rapina, furto e spaccio di stupefacenti. Le misure sono state disposte dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale per i Minori di Brescia, che ha ordinato il collocamento dei giovani in comunità.