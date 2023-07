Resta bloccato sulla parete in Presolana, malore a Carona. I soccorsi della domenica

Un alpinista impegnato in una scalata sul versante nord-ovest della Presolana, nel territorio di Colere, è rimasto incrodato domenica 23 luglio poco dopo le 14,30. È stato lanciato l’allarme. I volontari del Soccorso alpino della sezione di Schilpario sono intervenuti e hanno raggiunto l’alpinista in difficoltà. L’uomo non era ferito. È stato aiutato a scendere sino a valle.

E Soccorso alpino mobilitato anche nella notte tra sabato e domenica per una donna di 39 anni colta da malore in una baita sopra Carona. Erano le 2,20. Dieci tecnici e un sanitario sono saliti lungo il sentiero e hanno raggiunto la 39enne. Constatato che le sue condizioni non erano gravi, non è stato mobilitato l’elisoccorso. I volontari hanno portato a valle la donna, che è stata caricata su un’autoambulanza e trasferita in codice verde all’ospedale di San Giovanni Bianco. I soccorritori sono rientrati alle 5 del mattino.