La storia e il lavoro

Prima ancora della costruzione dell’arco noto come «Santèl» qui già trovava spazio una cappella dedicata ai morti di Colera del 1867. L’arco ha poi inglobato la cappella stessa: la sua realizzazione risale ai primi del Novecento, voluta dall’arciprete don Angelo Milesi per dare lavoro alle persone del paese, al pari di quella degli archi lungo via Valgimigli e all’inizio di via Crucis. «L’arco era in condizioni veramente ammalorate - spiega Domenico Andreoletti, past president dei Lions -. Ogni nostro presidente sceglie di portare avanti un intervento; quando è toccato a me, ho pensato alla Valle di Scalve per due ragioni: sia perché io sono originario di qui, sia perché siamo nell’anno del centenario del disastro della diga del Gleno».