Sabato 12 e domenica 13 aprile ad Alzano Lombardo torna il Factory Market

Sabato 12 e domenica 13 aprile, allo Spazio Fase di Alzano Lombardo, torna il Factory Market. Oltre 200 gli espositori, artigiani, creativi, illustratori, produttori e vignaioli. Con la possibilità di partecipare a diversi workshop: micro editoria artigianale, scoperta e degustazione di erbe spontanee, laboratorio di fermentazione. Insomma, ce n’è per tutti i gusti.

Confermata l’«area paper», dedicata a illustrazione, serigrafia e legatoria. Come i due bookshop curati da SpazioBk, che per la prima volta vanterà una selezione di vinili di musica ambientale d’ascolto. Confermato anche lo spazio dedicato ai bambini, per momenti di lettura, scambio, gioco e relax.