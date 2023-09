Schianto in galleria tra due mezzi pesanti e un’auto: chiusa la statale 671. Traffico in tilt in Valle Seriana

Un incidente tra due mezzi pesanti e un’auto all’interno della galleria Del Dosso ad Albino ha bloccato la viabilità della Valle Seriana. L’impatto è avvenuto poco prima delle 11 di giovedì 21 settembre sulla statale 671 tra Albino e Cene in circostanze ancora da chiarire. Tre i feriti non gravi: si tratta di un uomo di 37 anni, un 55enne e una donna di 76 anni trasportati in ospedale in codice verde e giallo. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente: sul posto in azione due ambulanze e l’auto medica, i Vigili del fuoco oltre ai Carabinieri di Clusone.