Schianto in moto a Nembro, muore un centauro di 48 anni

Grave incidente a Nembro nella serata di domenica 23 febbraio: intorno alle 18 un uomo di 48 anni è caduto in moto ed è morto. L’incidente, la cui dinamica non è ancora chiara, è avvenuto in via Moroni e pare che il centauro abbia fatto da solo. Il corpo è stato trovato senza vita vicino alla moto, a terra. Da capire se si sia trattato di un malore o di una caduta che ha causato poi il decesso.