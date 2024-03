Schianto a Onore: ferito un ventenne. Lunghe code sulla ex statale 671

È di due feriti, tra cui un ragazzo di 20 anni, il primo bilancio dell’incidente tra due auto verificatosi nella prima mattinata di lunedì 11 marzo. L’impatto è avvenuto intorno alle 8 a Onore sulla provinciale della Val di Scalve nei pressi della rotatoria per la zona industriale. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente: sul posto sono accorse la Croce Blu di Gromo e i Volontari di Clusone, l’auto medica oltre all’Elisoccorso. Il ragazzo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII mentre il 45 enne alla guida dell’altra vettura è stato ricoverato a Piario per accertamenti. Dalle prime informazioni sul posto i due feriti non dovrebbero essere in gravi condizioni. I Vigili del fuoco del distaccamento di Clusone hanno messo in sicurezza le auto e la zona del sinistro. L’incidente ha provocato nel corso della prima mattinata lunghe code sulla ex statale 671.