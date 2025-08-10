Burger button
Cronaca / Valle Seriana
Domenica 10 Agosto 2025

Scivola dal sentiero sulla Corna Piana, muore escursionista di 71 anni

LA TRAGEDIA. Nella mattinata di domenica 10 agosto: l’uomo stava camminando con la moglie.

Michela Gaiti
Michela Gaiti
Collaboratore
L’elisoccorso in una foto d’archivio
L’elisoccorso in una foto d’archivio

Corna Piana

Un escursionista di 71 anni, di Leffe, è morto dopo essere scivolato da un sentiero precipitando per circa 40 metri, mentre camminava con la moglie nella zona della Corna Piana, nel territorio di Ardesio. Inutili i soccorsi: la salma è stata recuperata dall’elisoccorso e portata al cimitero di Oltre il Colle per la restituzione ai familiari.

