Scivola dal sentiero sulla Corna Piana, muore escursionista di 71 anni

Un escursionista di 71 anni, di Leffe, è morto dopo essere scivolato da un sentiero precipitando per circa 40 metri, mentre camminava con la moglie nella zona della Corna Piana, nel territorio di Ardesio. Inutili i soccorsi: la salma è stata recuperata dall’elisoccorso e portata al cimitero di Oltre il Colle per la restituzione ai familiari.