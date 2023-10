Scontro fra auto e moto a Selvino, ferito 17enne: soccorso con l’elicottero

Grave scontro tra auto e moto domenica 22 ottobre a Selvino. Un giovane di 17 anni, in sella a una moto Ktm 125 di un amico, è rimasto ferito nell’impatto frontale con una Toyota Rav 4. È successo poco prima delle 16 sulla provinciale 36, che collega Nembro a Selvino. La dinamica è ancora in corso d’accertamento da parte dei carabinieri. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti l’elisoccorso e un’ambulanza. Il giovane è stato portato con l’elicottero in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, in prognosi riservata.