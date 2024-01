Segnalata la presenza di un lupo sulle piste di Lizzola - Il video

Un nuova segnalazione della presenza di un lupo in Valle Seriana: è stato avvistato sulle piste da sci di Lizzola nella prima mattina di giovedì 11 gennaio. Le testimonianze di diversi escursionisti, dediti allo sci alpino, sembrano confermare la presenza del canide intorno alle 8 in valle. Alcuni sciatori lo hanno immortalato in una corsa lungo le piste da sci: il loro video sta facendo il giro della rete in queste ore.