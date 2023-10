Si imbiancano le cime, vien voglia di sciare: la rinnovata Colere sfodera i prezzi

Un altro scatto delle piste di Colere innevate

Stiamo parlando di Colere, la «perla» della Valle di Scalve, da mesi sotto i riflettori per gli importanti lavori di restyling da 30 milioni di euro ormai in dirittura d’arrivo – 22 per il restyling degli impianti e 8 per i tre rifugi in quota, dall’anno prossimo oggetto di un consistente intervento di rifacimento – e che vede come novità di punta, per la stagione 2023/’24, la cabinovia da dieci posti montata nel tratto più a valle. Non proprio economico il biglietto, diremmo «dolomitico»: 48 euro il festivo per gli adulti che scende a 45 euro se lo si acquista online, mentre il feriale costa 33 euro e 30 online e per i ragazzi dai 9 ai 14 anni compiuti si hanno le due tariffe di 36 euro per il festivo e 27 per il feriale, e per i bambini dai 4 agli 8 anni compiuti di 25 e 20 euro. Quanto agli stagionali, 650 euro è il prezzo per il festivo e 375 per il feriale; 450 euro per i ragazzi dai 9 ai 14 anni e 300 per i bambini dai 4 agli 8 anni (listino e riduzioni su www.colere.it/skipass).