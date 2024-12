Si schianta con il parapendio sul Monte Poieto, 44enne in ospedale

Un incidente, si è verificato nel primo pomeriggio di martedì 17 dicembre in Media Valle Seriana, ad Aviatico, nella zona del rifugio monte Poieto. Coinvolto un operaio di 44 anni residente ad Albino , che è precipitato mentre era in volo con il parapendio.

La dinamica dell’incidente

L’uomo ha perso il controllo del mezzo finendo in una zona impervia, in via Cantul. L’allarme è scattato poco prima delle 13.30: è stato lui stesso a richiedere l’intervento del 118 dopo essere caduto.