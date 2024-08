Statale 671, incidente allo svincolo per la val Gandino: traffico in tilt

Un brutto incidente si è verificato sulla strada statale della val Seriana, all’altezza dello svincolo per la val Gandino. Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro avrebbe coinvolto un’auto e più di una moto, ma non si segnalano feriti in gravi condizioni. Traffico in tilt in entrambe le direzioni, con code intorno ai tre chilometri.