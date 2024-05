Terribile schianto a Clusone: muore una bambina di 5 anni, 4 feriti

Un terribile schianto che si è verificato poco prima delle 23 di martedì 7 maggio: coinvolte cinque persone tra cui una bambina di 5 anni che è deceduta nello scontro. In auto anche un bambino di 9 anni, ferito in maniera non grave.

Sul posto due elicotteri, decollati da Brescia e Sondrio; 4 ambulanze e due auto mediche oltre ai vigili del fuoco di Clusone e i volontari di Gazzaniga . La strada è stata chiusa al traffico per permettere i soccorsi.