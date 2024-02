Troppa neve, guasto elettrico: Pora senza elettricità per un giorno. Disagi per case e negozi - Video

Guasto sulla linea elettrica di media tensione al monte Pora a causa delle abbondanti nevicate. Nella giornata di martedì 27 febbraio gli impianti sono rimasti chiusi perché senza elettricità: scattato l’allarme, l’Enel è scesa in campo per il ripristino. Senza elettricità anche gli uffici e tutta la struttura.

Problemi nella giornata di martedì si sono registrati anche in altre stazioni sciistiche: chiusi Colere e Piazzatorre per difficoltà legate alla troppa neve (in questo caso non si tratta di guasti o problemi con l’energia). Aperti gli altri, ma agli Spiazzi solo la parte bassa e a Lizzola solo fino alle 14.