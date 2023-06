Trovato senza vita l’escursionista disperso: rintracciato grazie al gps dell’orologio

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche dell’escursionista di 66 anni disperso da martedì pomeriggio in valle di Scalve, nel territorio del Comune di Schilpario. Dopo una giornata di ricerche, che hanno visto coinvolto un notevole spiegamento di uomini e mezzi, nel pomeriggio di mercoledì 21 giugno è stato infatti ritrovato nella Valle del Vò il corpo privo di vita dell’escursionista. Si tratta di una persona proveniente da Fidenza, Comune in provincia di Parma, in Emilia Romagna, che si trovava in Valle di Scalve per un soggiorno turistico insieme alla famiglia.