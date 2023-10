Un 17enne non rientra a casa, al via i soccorsi sul pizzo Porola

I vigili del fuoco del distaccamento di Clusone e i Saf della centrale di Bergamo con il Soccorso alpino e i carabinieri stanno intervenendo per una ricerca di persona in montagna: si tratta di un ragazzo di 17 anni che domenica pomeriggio 1° ottobre non è rientrato a casa dopo una escursione al pizzo Porola, sopra Valbondione. La segnalazione è avvenuto intorno alle 15. Sono state avviate le ricerche, in campo anche l’elicottero «Drago» da Varese.