Un finanziamento di 6 milioni per gli impianti a Colere

Arriva una nuova bella notizia a Colere. Istituto per il credito sportivo, Finlombardia e Banca Sella hanno annunciato ieri un finanziamento da 6 milioni di euro per il progetto dei nuovi impianti di risalita, che stanno sorgendo ai piedi della Presolana ed entreranno in funzione da questa stagione invernale.

Il piano di investimenti per Colere, che ha alla base un partenariato pubblico-privato, prevede interventi per circa 30 milioni (di cui 4,5 milioni arrivati da Regione Lombardia attraverso il Patto territoriale per la Val di Scalve) che stanno portando al completo rinnovamento degli impianti con l’installazione della cabinovia a 10 posti Carbonera-Polzone, della seggiovia a sei posti Cima Bianca, del riposizionamento della seggiovia biposto Capanno e della completa revisione della triposto Corna Gemelle.

Istituto per il Credito Sportivo, Finlombarda, società finanziaria di Regione Lombardia, e Banca Sella hanno siglato un contratto di finanziamento con RSI per un importo complessivo di 6 milioni di euro, con una durata di 17 anni, assistito dalla garanzia concessa del Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva gestito da Istituto per il Credito Sportivo.

Ha espresso soddisfazione per l’accordo Silvio Rossi, Ceo di Rs Impianti: «Il supporto finanziario al rilancio del comprensorio Colere Ski Area 2200 risponde ad una logica di sostegno non solo alla nostra realtà, ma a tutto il territorio - ha affermato -. Un’area montana vocata ad un turismo e ad un’economia che punta ad intercettare un mercato sempre più ampio ed esigente sia in chiave invernale che estiva. Apprezziamo profondamente l’attenzione con cui Finlombarda, l’Istituto per il Credito Sportivo e Banca Sella ci sono venuti incontro supportando fattivamente il nostro progetto con un finanziamento attagliato ai piani operativi e ad una visione di lungo termine».