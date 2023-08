Vandali al parco, tavolini rotti e rifiuti disseminati nel verde

Lo stato in cui è stato ridotto il parco di via Sant’Antonio, il principale del paese, è stato documentato sui social da alcuni villeggianti, con giusto disappunto, e anche il sindaco Marco Pizio condanna l’episodio di vandalismo, annunciando che saranno presi provvedimenti. «Sistemeremo il più in fretta possibile la situazione – dice il primo cittadino –, ma allo stesso tempo faremo in modo di risalire ai responsabili: in zona c’è una telecamera e quindi visioneremo i filmati per trovare i colpevoli». Pizio ricorda anche l’ordinanza in vigore nel suo comune che «vieta di uscire dai locali con bottiglie di vetro» e fa notare come episodi del genere danneggino un paese che sempre più sta puntando sul turismo: «Spiace perché questa estate sta andando parecchio bene: e fino ai primi di settembre abbiamo ottime prenotazioni sia nei nostri cinque alberghi che nell’ostello e nelle due case vacanze della parrocchia, e anche le seconde case sono piene. Una stima? Da Ferragosto in poi penso ci siano 10mila persone». Un motivo in più per garantire un paese pulito e gradevole, vandali permettendo.