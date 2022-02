Sicurezza informatica , i fondi del Pnrr per una strategia contro le nuove minacce

Se l’interesse delle imprese alla cybersecurity è ai massimi storici, cresce anche l’attenzione delle istituzioni. L’introduzione di misure in questo ambito, per esempio, nel solco del Pnrr, prevedono nella Missione 1 investimenti per 623 milioni di euro in presidi e competenze di cybersecurity nella pubblica amministrazione. E nella Missione 4 ulteriori fondi per la ricerca e la creazione di partenariati su temi innovativi, tra cui la sicurezza informatica.

L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn) va in questa direzione e si conferma strumento per contrastare le minacce informatiche. Per questo le imprese si dimostrano aperte e disponibili: il 17% ha già stabilito la volontà di collaborare con l’Agenzia, più di metà (53%) è in attesa di linee guida e indicazioni, un ulteriore 22% vuole approfondire meglio il ruolo dell’organismo nell’ottica di individuare opportunità future.