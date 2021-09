Finanziamenti per le aziende, giovedì il nostro webinar gratuito: iscriviti qui

Il dettaglio dei temi trattati in questa nuova puntata

Bando SI 4.0

Contributi per la realizzazione di progetti per la sperimentazione, prototipazione e messa sul mercato di soluzioni, applicazioni, prodotto e servizi innovativi di imprese 4.0.

Beneficiari: micro, piccole e medie imprese con sede operativa in Lombardia al momento dell’erogazione dei fondi e che abbiano al loro interno competenze nello sviluppo di tecnologie digitali.

Agevolazione: contributo a fondo perduto fino 50.000 euro pari al 50% dei costi sostenuti. Alle aziende è richiesto un investimento minimo di 40.000 euro.

*Tutti i bandi verranno illustrati nel dettaglio nel corso del webinar gratuito in collaborazione con Europartner il 30 settembre alle 11,45

Artigiani per la ripresa

Linea A ha l’obiettivo di sostenere la ripresa delle attività dei settori maggiormente colpiti dalla crisi Covid, agevolando le Pmi lombarde che intendono investire sul proprio sviluppo e rilancio.

Beneficiari: Pmi con sede in Lombardia, iscritte nel registro delle imprese da oltre 24 mesi come imprese artigiane (escluse quelle operanti con codice Ateco sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca), salvo il codice 01.61.00 che risulta ammissibile.

Agevolazione: contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di 40.000 euro, concesso ai sensi del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato, Sezione 3.1.

Misura “Nuova impresa”

Contributi per favorire l’avvio di nuove imprese e l’autoimprenditorialità in risposta alla crisi portata dalla pandemia.

Beneficiari: micro, piccole e medie imprese del commercio, terziario, manifatturiero e artigiani dei medesimi settori che aprono una nuova attività (sede legale e operativa) in Lombardia a partire dal 29 luglio 2021. Per nuova impresa si intende un nuovo soggetto giuridico come risultante dall’attribuzione del codice fiscale/partita Iva da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Agevolazione: concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile, che dovrà essere pari ad almeno 5.000 euro, e comunque nel limite massimo di 10.000 euro.

Bando Brevetti +

Contributi in arrivo dal Ministero per lo Sviluppo Economico per lo studio, la progettazione, l’organizzazione e lo sviluppo di nuovi brevetti.

Beneficiari: possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le Pmi, anche di nuova costituzione, che abbiano sede legale ed operativa in Italia, che si trovino in particolari condizioni (l’elenco completo verrà illustrato nel corso del webinar).

Agevolazione: contributo a fondo perduto fino a un massimo di 140.000 euro che non può superare l’80% dei costi ammissibili. Per gli spin-off accademici le agevolazioni possono arrivare al 100% dei costi ammissibili.