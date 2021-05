Incentivi a startup, giovani e donne: il nostro webinar si tiene giovedì. Iscriviti

I nostri approfondimenti

Alle iniziative dei giovani e alle startup innovative abbiamo dedicato nelle scorse settimane una serie di approfondimenti. In questo articolo abbiamo parlato per esempio del fenomeno delle startup, della loro diffusione in Bergamasca e in Italia, delle agevolazioni concesse a queste iniziative, raccogliendo anche la testimonianza di chi ne ha costituita una di successo.

In un secondo approfondimento, che trovate qui, abbiamo spiegato quali sono i requisiti minimi per poter avviare una startup oltre che della finanza agevolata, che è una grande occasione per accelerare la crescita di una nuova iniziativa.

Qui invece, col contributo anche dell’Università di Bergamo, dell’incubatore d’impresa della Camera di Commercio e col le testimonianze di alcuni imprenditori abbiamo approfondito il fenomeno delle startup che hanno dimostrato di essere un volàno per l’economia in generale, in particolare in terra bergamasca.