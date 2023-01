Incidente a Rogno, 11 feriti e code sulla statale 42

Incidente stradale verso le 18 di lunedì 2 gennaio tra Rogno e Pian Camuno sulla statale 42. Secondo le prime informazioni disponibili lo scontro ha coinvolto più veicoli, per un totale di 11 persone, tra le quali anche due bambini di 5 anni. Appena è stato dato l’allarme, sul posto sono arrivate 4 ambulanze e un’automedica, con i vigili del fuoco e i carabinieri. Nessuna delle persone coinvolte risulta in gravi condizioni (codici verdi e gialli). Durante le operazioni di soccorso e i rilievi si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni.