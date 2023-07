Speleologa bloccata in una grotta a 150 metri di profondità: da ieri sera soccorsi in azione per trarla in salvo - Foto e video

Era impegnata in un’attività speleologica nella grotta di «Bueno Fonteno» con un gruppo di amici e colleghi quando si è infortunata ad una gamba e non è riuscita più a risalire verso la superficie in autonomia. Una giovane 31enne è bloccata dalla serata di domenica 2 luglio a Fonteno sul lago d’Iseo in una grotta a 150 metri di profondità. La giovane sta comunque bene ma, non potendosi muovere per via di una gamba rotta, dovrà essere portata fuori centimetro dopo centimetro dai soccorritori.