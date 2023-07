Cade dalla scala in baita, inutili i soccorsi: muore 65enne a Valtorta

Intervento giovedì 6 luglio del Soccorso alpino della VI Delegazione Orobica , allertato poco prima delle 11 per una donna di 65 anni originaria di Valtorta e residente in Val Brembilla, caduta mentre si trovava in una baita , in località Valle Grobbia, vicino alla frazione Costa di Valtorta.

La dinamica dell’incidente

Dalla ricostruzione delle forze dell’ordine, la donna stava salendo la scala esterna della baita in cemento e, arrivata in cima, è caduta all’indietro, probabilmente per un malore. Il marito in quel momento era in casa e, accortosi di quanto è accaduto, ha allertato i soccorsi. La 65enne è deceduta, probabilmente per il malore che avrebbe causato la caduta dalle scale.