Sedrina, arrestato un 25enne

Su di lui un mandato di arresto europeo Individuato grazie alla segnalazione di alcuni cittadini.

Nei giorni scorsi ai carabinieri di Zogno, era arrivata una segnalazione per la presenza di Alcuni uomini non autorizzati all’interno della struttura di accoglienza «Casa San Giuseppe» di Sedrina. I militari, intervenuti per verificare, hanno scoperto un giovane nigeriano di 25 anni che si è scoperto essere colpito da mandato di arresto europeo.

Il giovane ha cercato di eludere il controllo nascondendosi sotto il letto di una camera in cui alloggiava un altro migrante . Il mandato di arresto europeo è stato emesso dalla Germania il 22 gennaio di quest’anno per il reato di lesioni personali aggravate commesse nel 2019. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato portato nel carcere di via Gleno in attesa dell’ estradizione.

