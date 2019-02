Si sente male poco prima delle sei

Grave un 63enne a Berbenno Si è sentito male nella mattinata: un uomo di 63 anni è in gravi condizioni a Berbenno.

Malore a Berbenno poco prima delle 6 di mercoledì 27 febbraio. Un uomo di 63 anni si è sentito male. Ancora non si conoscono le cause, si pensa si tratti di un problema al cuore che ha provocato il malessere. Le sue condizioni sono critiche e il 63enne è stato trasferito in ospedale.

Il malore in via Stoppani, sul posto un’auto medica e un’ambulanza arrivata da Azzano, d’urgenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA