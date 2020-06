Strozza, donna in bici cade

Recuperata con l’elisoccorso Era sulla pista ciclopedonale che porta a Clanezzo quando per cause non ancora chiarite è caduta. Portata in ospedale in codice rosso.

Grave infortunio venerdì 26 giugno nel pomeriggio intorno alle 16: una donna stava percorrendo la pista ciclopedonale che da Clanezzo porta a Strozza in sella alla sua bicicletta quando, per cause non ancora chiarite, è caduta a terra. Le sue condizioni sono apparse gravi in un primo momento, per trasferirla in ospedale è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

La donna fortunatamente non sarebbe in gravi condizioni.

