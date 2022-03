Brucia il tetto di una casa a Calcinate: dieci persone evacuate, ma nessun ferito - Foto

L’incendio si è sviluppato in via Falcone, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Bergamo, di Romano di Lombardia e di Palazzolo. Le fiamme hanno distrutto circa 250/300 mq di tetto . I pompieri sono arrivati in tempo per impedire che il rogo si propagasse alle abitazioni vicine e agli appartamenti sottostanti. Spente le fiamme, la zona è stata bonificata ed è stata messa in sicurezza tutta l’area. Dieci i residenti dalla casa e delle abitazioni vicine che sono state fatte evacuare: fortunatamente non ci sono stati feriti .