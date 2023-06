Sparatoria ad Albano Sant’Alessandro, un uomo di 35 anni colpito al petto: è grave

Era un sabato sera di festa in un locale gestito da indiani in via Tonale ad Albano Sant’Alessandro. Un gruppo di indiani stava festeggiando un uomo che era da poco diventato papà, quando verso le 23.15 nel locale si è presentato un altro gruppo di connazionali .

Alcuni dei presenti lo hanno caricato su un’auto per trasportarlo in ospedale, ma nel tragitto, arrivati in territorio di Seriate, hanno fermato un’ambulanza. Il personale medico ha stabilizzato l’uomo e dopo averlo caricato a bordo, lo ha portato d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravi.